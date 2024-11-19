В Башкирии построят новые пожарные депо

«Развитие пожарно-спасательной инфраструктуры — стратегически важное направление, которое активно развивается в республике уже седьмой год. За это время в эксплуатацию введено 6 стационарных пожарных депо, 4 быстровозводимые модульные конструкции и 3 теплых бокса для добровольных пожарных команд. В случае чрезвычайных происшествий все они делают возможным оперативное реагирование и позволяют обеспечить защиту жизни граждан и их имущества», — подчеркнул Андрей Назаров.
С 2018 года за счет средств бюджета РБ введены в эксплуатацию 6 современных стационарных пожарных депо в Зилаирском, Кушнаренковском, Баймакском, Белорецком, Гафурийском и Ишимбайском районах, 4 пневмокаркасных модульных пожарных депо в Ишимбайском, Уфимском, Баймакском и Чишминском районах, построено 3 теплых бокса для добровольных пожарных команд Иглинского и Ишимбайского районов.
По итогам обсуждения Андрей Назаров поручил внести предложения по поиску средств для строительства пожарных депо в селах Аскино, Амзя, Булгаково и Мурсалимкино.