В Башкирии построят новые пожарные депо

«Развитие пожарно-спасательной инфраструктуры — стратегически важное направление, которое активно развивается в республике уже седьмой год. За это время в эксплуатацию введено 6 стационарных пожарных депо, 4 быстровозводимые модульные конструкции и 3 теплых бокса для добровольных пожарных команд. В случае чрезвычайных происшествий все они делают возможным оперативное реагирование и позволяют обеспечить защиту жизни граждан и их имущества», — подчеркнул Андрей Назаров.