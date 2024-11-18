США не видят предпосылок для возобновления контактов с КНДР

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Вашингтон в настоящее время не видит предпосылок для возобновления дипломатического взаимодействия с Пхеньяном. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на семинаре, организованном вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией).
«Все задаются вопросом о будущем дипломатического взаимодействия с КНДР, и в нынешней ситуации я не представляю, что может произойти, что побудило бы КНДР к возобновлению [контактов] с Соединенными Штатами», — заявил Кэмпбелл.
«Мы много слышим о возможности возобновления контактов на уровне лидеров между избранным президентом [США Дональдом] Трампом и [лидером КНДР] Ким Чен Ыном», — отметил первый замглавы Госдепартамента США, напомнив о том, что во время первого президентского срока Трампа (2017−2021) «основой для дипломатического взаимодействия была идея денуклеаризации» Корейского полуострова.
«Я не думаю, что Ким Чен Ын в дальнейшем будет принимать это условие», — подчеркнул Кэмпбелл. Во время своего первого срока Трамп несколько раз встречался с Ким Чен Ыном.
Республиканец Дональд Трамп на состоявшихся 5 ноября президентских выборах в США нанес поражение своему оппоненту — представительнице Демократической партии Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса США. Они также явно сохранят большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.