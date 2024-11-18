США не видят предпосылок для возобновления контактов с КНДР

«Мы много слышим о возможности возобновления контактов на уровне лидеров между избранным президентом [США Дональдом] Трампом и [лидером КНДР] Ким Чен Ыном», — отметил первый замглавы Госдепартамента США, напомнив о том, что во время первого президентского срока Трампа (2017−2021) «основой для дипломатического взаимодействия была идея денуклеаризации» Корейского полуострова.