В ВСУ признали, что жители Одессы пострадали после работы системы ПВО

В Одессе обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным — в результате удара погибли 10 человек: местные жители и несколько полицейских. Президент Украины Зеленский сразу заявил о том, что ракета была российской и это был «показательный удар». Однако на кадрах с места падения видны обломки зенитной ракеты MIM-104 от американского ЗРК Patriot. Позже в ВСУ признали, что удар по дому произошел в результате работы ПВО. Подробности — в материале «Газеты.Ru».