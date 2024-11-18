Боррель раскрыл, на какую дальность США разрешили бить Киеву ATACMS

США разрешили Украине применять ракеты ATACMS по территории России. Об этом заявил зампред Европейской комиссии Жозеп Боррель, следует из трансляции на сайте Еврокомиссии.
Боррель заявил, что Киев получил разрешение на удары дальностью до 300 км.
При этом Белый дом США отказывался раньше подтверждать или опровергать данные о предоставлении Украине такого разрешения. «Я не подтверждаю никаких решений», — заявлял замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.
В случае если Украина совершит такой удар, то Россия ответит адекватно и ощутимо, сообщал МИД России. Применение такого оружия будет означать «прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России», говорилось в сообщении ведомства.
О том, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить ракетами по территории России с помощью систем ATACMS, накануне сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. При этом издание уточняло, что оружие Киеву разрешили применять только в Курской области из-за того, что по данным США Россия задействовала в боевых действиях там военных КНДР. Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и Россия отмечала, что документ не нарушает положения международного права.
В Кремле, комментируя сообщения NYT указывали, что президент России Владимир Путин уже сформулировал позицию по этому поводу. «Там все сказано предельно четко. Я вам просто рекомендую еще раз ознакомиться с этими словами президента», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В сентябре 2024 года, когда тема разрешений Киеву на удары дальнобойным оружием также обсуждалась, Путин говорил, что «речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет». По его словам, «мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».