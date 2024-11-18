Боррель раскрыл, на какую дальность США разрешили бить Киеву ATACMS

В сентябре 2024 года, когда тема разрешений Киеву на удары дальнобойным оружием также обсуждалась, Путин говорил, что «речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет». По его словам, «мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».