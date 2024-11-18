Воронежский губернатор поручил тщательно заниматься бюджетным планированием

— Существенный рост тарифов наблюдается для категорий, которые входят во второй и третий планы. Но населения это не касается. Диапазон потребления на бытовые нужды составляет 3,5 тысячи кВт*ч. Наша задача — это социальная справедливость. Иначе тот, кто экономит дома энергию на освещении, и тот, кто подогревает у себя дорожки в саду или бассейн, платят за 1 киловатт в час одинаково. Это несправедливо, — сказал губернатор.