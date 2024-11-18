Воронежский губернатор поручил тщательно заниматься бюджетным планированием

В правительстве региона 18 ноября прошло оперативное совещание, на котором обсудили ряд важных вопросов. Среди них — показатели эффективности деятельности губернатора и исполнительных органов Воронежской области, а также использование средств целевых межбюджетных трансфертов из федеральной казны и работа по утверждению дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения.
НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Министр экономического развития региона Людмила Запорожцева рассказала, что правительство РФ сформировало новые показатели эффективности в связи с обновлением национальных целей. Их число выросло до 21, пять из которых — новые. Большую роль играет социологический блок: уровень удовлетворенности жителей властью, условия реабилитации участников СВО, занятия физкультурой и спортом, патриотическое воспитание
Губернатор Александр Гусев обратил внимание, что выделен показатель удовлетворенности участников спецоперации. К нему относится и оказание медицинской помощи, и обучение и многое другое. И напомнил, что в 2023 году приняли в социальные службы районов по два координатора.
— В ближайшие недели обязательно проведите встречи и согласуйте их работу с работой коллег на поселенческом уровне. Нужно, чтобы мы видели все имеющиеся проблемы, и на них вовремя реагировали, — сказал глава региона.
НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ОДИНАКОВО.
Министр тарифного регулирования Людмила Шелякина доложила об утверждении в регионе дифференцированных тарифов на электрическую энергию. Первое пороговое значение охватывает более 99,5% населения региона. Для второго диапазона тариф оказался выше лишь на 1 копейку. Это — для дисциплинирования населения по передачи показаний счетчиков. А третий диапазон составляет 150% от первого.
Со следующего года Федеральная антимонопольная служба приняла решение о централизованном утверждении диапазонов потребления электроэнергии. Первый заканчивается на объеме в 3900 кВт/месяц. Второй — не более 6000 кВт/месяц. Выше начинается уже третий. В пределах первого диапазона остаются 99,7% населения в городах, 99,2% — в селах и 91,5% в СНТ.
Александр Гусев поручил главам районов вместе с «ТНС энерго Воронеж» выявить абонентов, которые потребляют в месяц более 6000 кВт.
— Существенный рост тарифов наблюдается для категорий, которые входят во второй и третий планы. Но населения это не касается. Диапазон потребления на бытовые нужды составляет 3,5 тысячи кВт*ч. Наша задача — это социальная справедливость. Иначе тот, кто экономит дома энергию на освещении, и тот, кто подогревает у себя дорожки в саду или бассейн, платят за 1 киловатт в час одинаково. Это несправедливо, — сказал губернатор.
НЕОСВОЕННЫЕ ДЕНЬГИ — В РЕЗЕРВ.
Также на совещании обсудили использование средств целевых межбюджетных трансфертов, которые из федеральной казны поступают в бюджеты региона и муниципалитетов. Их общая сумма составила 24,4 млрд рублей. Лучше всего кассовое исполнение бюджета обеспечили два министерства — экономразвития и культуры. Их показатели достигли 100%. Затем идет министерство дорожной деятельности с 97,9%, управление молодежной политики с 95,6% и минздрав региона — 94,5%.
— Коллеги, наши показатели лучше, чем в среднем по стране, однако бюджетное планирование нужно осуществлять тщательнее. Все неосвоенные средства будут собираться в резервном фонде, — подытожил губернатор.