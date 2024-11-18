Власти и оппозиция в Абхазии взяли паузу в переговорах

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Президент Аслан Бжания заявил, что согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания. Протестующие отвергли предложение властей.