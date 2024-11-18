Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе

«Нет», — сообщил он журналистам на вопрос, планируются ли контакты Блинкена и Лаврова в рамках саммита G20 в Бразилии.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в «большой двадцатке» будет ЮАР.
ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии, заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
«Нет», — сообщил он журналистам на вопрос, планируются ли контакты Блинкена и Лаврова в рамках саммита G20 в Бразилии.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в «большой двадцатке» будет ЮАР.