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Блинкен не планирует контактов с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии, заявил в понедельник официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.

Источник: © РИА Новости

«Нет», — сообщил он журналистам на вопрос, планируются ли контакты Блинкена и Лаврова в рамках саммита G20 в Бразилии.

Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в «большой двадцатке» будет ЮАР.

дипломатия
G20