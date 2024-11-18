В ЕС не определились с позицией по ударам ВСУ вглубь России

«Мы обсуждали эту тему, я повторил то, что уже много раз говорил: опираться надо будет на решение США. Мне кажется разумным поставлять оружие не только для того, чтобы отбивать удары, но для того, чтобы бить по источнику. Но это решение принимается каждым государством ЕС на национальном уровне. Мы не вырабатывали общую позицию, каждый будет действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», — сказал он.