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Шольц подчеркнул важность дальнейших переговоров с Путиным

БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным были и остаются важным шагом для того, чтобы позиции Евросоюза по конфликту на Украине были донесены до Москвы, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро.

Источник: Reuters

«Мы должны действовать и говорить. Поэтому я хотел бы также сказать, что, на мой взгляд, это было и остается правильным — разговаривать сейчас с российским президентом», — сказал Шольц, его речь транслировалась телеканалом Phoenix.

Европе необходимо транслировать Москве свои позиции, хоть в позициях и целях самого Путина после разговора с ним «ничего не изменилось», как утверждает политик.

Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Как передавало агентство Рейтер, Зеленский просил канцлера ФРГ не звонить президенту РФ. Сам разговор вызвал волну критики против Шольца со стороны ряда немецких политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом.

Путин Владимир
G20