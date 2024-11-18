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Умеров сообщил о наращивании производства ракет на Украине

Украина продолжает наращивать производство своих дальнобойных ракет. Об этом заявил глава украинского министерства обороны Рустем Умеров, его слова передает Telegram-канал ведомства.

Источник: AP 2024

«Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 “Нептун” с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях», — сказал министр.

Он также сообщил о разработке Киевом новых ракет-дронов «Паляниця» и других беспилотников.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский представит новый «план стойкости» в Верховной Раде. Документ включает в себя изменение подхода к мобилизации и наращивание производства на Украине.