Петиция о возвращении Британии в ЕС набрала 36 тысяч подписей

Уже несколько активистов, включая члена парламента Стивена Гетинса, выразили поддержку данной инициативе. В связи с этим ожидается, что члены парламента могут обсудить петицию на заседаниях палаты общин. Хотя для того чтобы вопрос о петиции был вынесен на парламентские дебаты, требуется собрать 100 тысяч подписей.