Петиция о возвращении Британии в ЕС набрала 36 тысяч подписей

Петиция, призывающая британское правительство подать заявку на присоединение к Европейскому союзу в качестве полноправного члена, за три недели набрала 36 тысяч подписей. Об этом сообщает издание Independent.
Это количество подписей автоматически требует официального ответа от правительства. Рост популярности петиции наблюдается на фоне недавней победы Дональда Трампа на выборах президента США, после которой ее авторы надеются на возможное укрепление экономики и усиление влияния Британии на международной арене через возвращение в ЕС.
Уже несколько активистов, включая члена парламента Стивена Гетинса, выразили поддержку данной инициативе. В связи с этим ожидается, что члены парламента могут обсудить петицию на заседаниях палаты общин. Хотя для того чтобы вопрос о петиции был вынесен на парламентские дебаты, требуется собрать 100 тысяч подписей.
Ранее сообщалось, что объявивший о победе на выборах президента США Дональд Трамп может сократить военную помощь Украине и перекинуть это бремя на Евросоюз. Аналитики считают, что соответствующее решение нового главы Белого дома усилит давление на Владимира Зеленского.