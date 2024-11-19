Суд в Петербурге прекратил производство по искам против Невзорова

Приморский суд Санкт-Петербурга прекратил рассмотрение трёх исков, поданных городской прокуратурой против журналиста Александра Невзорова*.
Иски касались земельных участков в посёлке Лисий Нос, которые, как утверждалось, были оформлены в собственность в конце 1990-х годов с нарушениями законодательства.
Согласно информации из зала суда, истец отозвал свои требования, поскольку участки уже перешли в собственность государства на основании решения Октябрьского суда Санкт-Петербурга.
Напомним, в июле, Александр Невзоров и его супруга Лидия были признаны участниками экстремистского объединения, их деятельность в России была запрещена, а имущество конфисковано в пользу государства.
Ранее Суд в Санкт-Петербурге наложил арест на расположенную в Петроградском районе города квартиру тещи журналиста Александра Невзорова Натальи Колесниковой.
*Лицо, признанное в России иноагентом.