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Суд в Петербурге прекратил производство по искам против Невзорова

Городская прокуратура пыталась оспорить права журналиста на три земельных участка в поселке Лисий Нос.

Источник: Аргументы и факты

Приморский суд Санкт-Петербурга прекратил рассмотрение трёх исков, поданных городской прокуратурой против журналиста Александра Невзорова*.

Иски касались земельных участков в посёлке Лисий Нос, которые, как утверждалось, были оформлены в собственность в конце 1990-х годов с нарушениями законодательства.

Согласно информации из зала суда, истец отозвал свои требования, поскольку участки уже перешли в собственность государства на основании решения Октябрьского суда Санкт-Петербурга.

Напомним, в июле, Александр Невзоров и его супруга Лидия были признаны участниками экстремистского объединения, их деятельность в России была запрещена, а имущество конфисковано в пользу государства.

Ранее Суд в Санкт-Петербурге наложил арест на расположенную в Петроградском районе города квартиру тещи журналиста Александра Невзорова Натальи Колесниковой.

*Лицо, признанное в России иноагентом.