Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

«В ходе специальной военной операции ракетные войска и артиллерия играют важную роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы. Все эти задачи успешно решают наши ракетчики и артиллеристы, которые в непростых условиях обстановки действуют четко и слаженно, проявляют стойкость и мужество», — говорится в поздравлении министра.