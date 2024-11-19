Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

«В ходе специальной военной операции ракетные войска и артиллерия играют важную роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и живой силы, ведении контрбатарейной борьбы. Все эти задачи успешно решают наши ракетчики и артиллеристы, которые в непростых условиях обстановки действуют четко и слаженно, проявляют стойкость и мужество», — говорится в поздравлении министра.
Белоусов добавил, что ракетчики и артиллеристы вписали немало славных страниц в ратную историю нашей Родины. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны они внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.
Также министр обороны выразил отдельные слова благодарности коллективам оборонных предприятий, подчеркнув качество и надежность созданных ими ракетных и артиллерийских комплексов позволяют военнослужащим с честью решать важнейшие задачи по обеспечению безопасности России. Отмечается, что опыт ветеранов и их чувство ответственности за судьбу страны служат примером для защитников Отечества.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за верную службу и добросовестный труд! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя России!» — добавил министр обороны в поздравлении.