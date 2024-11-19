В ЕС объяснили предстоящие военные учения реакцией на действия РФ

«В свете ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и вокруг нее, усугубляемого нарушениями Россией Устава ООН и международного права, ЕС укрепляет свой потенциал, чтобы иметь возможность реагировать на кризисы, представляющие прямую угрозу для сообщества и его граждан. Все решения в этой области, в том числе об активации потенциала сил быстрого развертывания, принимаются и будут приниматься государствами-членами ЕС единогласно», — отметил он.