Трентон
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС объяснили предстоящие военные учения реакцией на действия РФ

Военные учения сил быстрого развертывания ЕС, которые начнутся 25 ноября в Германии, связаны с действиями Россией на Украине, объяснил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Источник: AP 2024

«В свете ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и вокруг нее, усугубляемого нарушениями Россией Устава ООН и международного права, ЕС укрепляет свой потенциал, чтобы иметь возможность реагировать на кризисы, представляющие прямую угрозу для сообщества и его граждан. Все решения в этой области, в том числе об активации потенциала сил быстрого развертывания, принимаются и будут приниматься государствами-членами ЕС единогласно», — отметил он.

В учениях будут участвовать 15 стран ЕС и более 1,7 тыс. солдат. По замыслу властей ЕС, силы быстрого развертывания призваны оперативно реагировать на любой кризис за пределами границ сообщества.

При этом во время недавнего телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, президент РФ Владимир Путин напомнил, что причиной кризиса стала агрессивная политика НАТО и игнорировании интересов России в сфере безопасности.

ЕС