Белый дом отрицает, что Байден отсутствовал на фотографии G20 из-за России

Ранее агентство Блумберг обратило внимание на отсутствие на фотографии лидеров G20 Байдена, канадского премьера Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Организаторы G20 в Бразилии заявили о том, что эти лидеры опоздали на совместную фотографию и что возможно будет сделана попытка собрать всех лидеров для фотографии вновь — впервые в истории форума G20. Вместе с тем агентство отметило, что на саммите «коллективный Запад» предстает в хаосе из-за низких рейтингов и ослабленных позиций многих лидеров западных стран у себя дома.