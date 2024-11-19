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Белый дом отрицает, что Байден отсутствовал на фотографии G20 из-за России

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что действующий президент США Джо Байден не присутствовал на общей фотографии лидеров «Большой двадцатки» (G20) из-за логистических проблем, а не потому что он якобы хотел таким образом избежать встречи с министром иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщил пул Белого дома.

Источник: Reuters

«Из-за логистических проблем они сделали фотографию раньше, чем прибыли все лидеры», — заявил журналистам чиновник, добавив, что это не связано с тем, что Байден якобы не хотел оказаться на одной фотографии с Лавровым.

Ранее агентство Блумберг обратило внимание на отсутствие на фотографии лидеров G20 Байдена, канадского премьера Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Организаторы G20 в Бразилии заявили о том, что эти лидеры опоздали на совместную фотографию и что возможно будет сделана попытка собрать всех лидеров для фотографии вновь — впервые в истории форума G20. Вместе с тем агентство отметило, что на саммите «коллективный Запад» предстает в хаосе из-за низких рейтингов и ослабленных позиций многих лидеров западных стран у себя дома.

Саммит «двадцатки» проходит 18—19 ноября в Рио-де-Жанейро. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в «большой двадцатке» будет ЮАР.

Глава МИД России Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров «двадцатки» прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.

Госдеп ранее заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с Лавровым на G20.

Байден Джо
G20