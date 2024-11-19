С момента своего основания организация сталкивается с влиянием западных стран, что приводит к перекосу в ее деятельности. МИД России также акцентирует внимание на том, что журналисты, освещающие происходящие события на передовой, подвергаются серьезной угрозе, и действия ВСУ в отношении них рассматриваются как настоящая охота. Это вызывает серьезные опасения о безопасности журналистов и о роли международных организаций в защите свободы прессы.