Министерство иностранных дел России выразило недовольство действиями Секретариата ЮНЕСКО, указывая на политизацию организации и применение «двойных стандартов». В официальном заявлении на сайте МИД подчеркивается, что такие действия нарушают принцип нейтралитета и беспристрастности, закрепленные в Уставе организации.
«Организация, призванная служить равноправному международному сотрудничеству государств, с самого своего основания была не свободна от таких фундаментальных изъянов, как перекос в сторону чрезмерного влияния западных стран в ее Секретариате», — говорится в сообщении.
С момента своего основания организация сталкивается с влиянием западных стран, что приводит к перекосу в ее деятельности. МИД России также акцентирует внимание на том, что журналисты, освещающие происходящие события на передовой, подвергаются серьезной угрозе, и действия ВСУ в отношении них рассматриваются как настоящая охота. Это вызывает серьезные опасения о безопасности журналистов и о роли международных организаций в защите свободы прессы.
В сообщении отмечается, что Москва призывает ЮНЕСКО более активно отстаивать принципы нейтралитета и защищать права журналистов, независимо от их принадлежности к той или иной стране.
Ранее генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов заявил, что доблесть СМИ заключается в том, чтобы создавать объективную и достоверную картину происходящего в России и за рубежом.