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Небензя напомнил о непобедимости России на поле боя

ООН, 19 ноя — РИА Новости. Цели СВО будут достигнуты дипломатическим или военным путем, вне зависимости от разрешения США Киеву бить вглубь России, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«Ее (спецоперации — ред.) цели будут реализованы в любом случае, дипломатическим или военным путем, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики. И вне зависимости от милитаристского угара демократической администрации, которая, с треском проиграв в президентские выборы и утратив доверие большей части собственного населения, раздает, по сообщениям СМИ, самоубийственные разрешения режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь территории России», — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

«А о попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для нее каждый раз заканчивалось — хорошо известно», — резюмировал Небензя.

ООН