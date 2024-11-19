«Ее (спецоперации — ред.) цели будут реализованы в любом случае, дипломатическим или военным путем, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики. И вне зависимости от милитаристского угара демократической администрации, которая, с треском проиграв в президентские выборы и утратив доверие большей части собственного населения, раздает, по сообщениям СМИ, самоубийственные разрешения режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь территории России», — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.