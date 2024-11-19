Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, подчеркнув их значимую роль в уничтожении техники Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции.
В своем поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, министр отметил, что ракетные войска и артиллерия выполняют важнейшие задачи, связанные с нанесением огневого поражения противнику, уничтожением его техники и ведением контрбатарейной борьбы.
Белоусов выразил признательность ракетчикам и артиллеристам за их четкие и слаженные действия в непростых условиях боевых операций, а также за проявленную стойкость и мужество.
Кроме того, министр напомнил об истории этих войск, упомянув их неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Он также поблагодарил коллективы оборонных предприятий за качество и надежность производимых ракетных и артиллерийских комплексов, которые позволяют военнослужащим эффективно решать задачи по обеспечению безопасности страны.
Ранее Белоусов поздравил российских военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив их высокую надежность, смелость и верность воинскому долгу, проявленные в ходе спецоперации.