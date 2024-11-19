Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

Кроме того, министр напомнил об истории этих войск, упомянув их неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Он также поблагодарил коллективы оборонных предприятий за качество и надежность производимых ракетных и артиллерийских комплексов, которые позволяют военнослужащим эффективно решать задачи по обеспечению безопасности страны.