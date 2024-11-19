G20 приветствовала все актуальные и конструктивные инициативы по Украине

«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН по содействию мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами», — указано в пункте, посвященном конфликту на Украине.