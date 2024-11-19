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G20 приветствовала все актуальные и конструктивные инициативы по Украине

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) приветствуют все конструктивные инициативы, направленные на установление прочного мира на Украине. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой участниками саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро.

Источник: AP 2024

«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН по содействию мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами», — указано в пункте, посвященном конфликту на Украине.

Лидеры «двадцатки» обратили особое внимание на «человеческие страдания и негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности», вызванные украинским кризисом.

G20