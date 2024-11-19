Владимир Зеленский заявил о своем намерении завершить конфликт с Россией в 2025 году, подчеркивая, что он планирует достичь этого дипломатическим путем. Об этом сообщает издание Al Khaleej.
Зеленский заверил, что приложит все усилия для того, чтобы положить конец конфликту, однако также признал, что украинская армия сталкивается с серьезными трудностями в текущей ситуации на передовой.
Он акцентировал внимание на необходимости находить решения, которые помогут стабилизировать обстановку и продвинуться к миру.
Ранее сообщалось, что союзники Киева все больше признают тот факт, что Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией и подталкивают его к рассмотрению новых способов привлечения Москву к столу переговоров.
Российский лидер Владимир Путин заявлял, что договоренности по Украине должны учитывать интересы РФ. Президент указал на необходимость соблюдать интересы Москвы в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.