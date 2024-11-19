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Постпред: США объявят о новых пакетах военной помощи Киеву в ближайшие дни

Поддержка будет включать артиллерию, системы противовоздушной обороны, бронетехнику, а также другие виды вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты вскоре объявят о новых пакетах военной помощи для Украины, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По её словам, поддержка будет включать артиллерию, системы противовоздушной обороны, бронетехнику, а также другие виды вооружений и боеприпасов, необходимые Украине.

Она отметила, что информация о дополнительных мерах будет озвучена в ближайшие дни, однако подробности о содержании новых пакетов пока не разглашаются. Заявление прозвучало в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее уходящий на пенсию глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель выступил с заявлением, что ЕС выполнил обещание поставить Украине 1 млн снарядов в течение года, которое было дано в феврале прошлого года.