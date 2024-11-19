В Минобороны Украины сообщили о наращивании производства дальнобойных ракет

Украина активно увеличивает производство дальнобойных ракет, сообщил глава Минобороны страны Рустем Умеров, чьи слова приводит Telegram-канал ведомства.
По его информации, в 2024 году уже выпущено 100 таких ракет. Кроме того, налажен серийный выпуск модернизированных крылатых ракет Р-360 «Нептун», предназначенных для поражения целей на увеличенных расстояниях.
Министр также отметил, что Киев разрабатывает новые модели ракет-дронов, включая проект «Паляниця», а также другие типы беспилотных летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вскоре объявят о новых пакетах военной помощи для Украины.