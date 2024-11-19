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Президент Абхазии согласился уйти в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства республики Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом сообщает Интерфакс.

Источник: РИА "Новости"

Один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба рассказал агентству, что такое решение было принято по итогам переговоров с властями. В ближайшие минуты Бжания подпишет соответствующие бумаги.

Волна протестов в республике началась из-за задержания абхазских оппозиционеров 12 ноября. Они выступали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Позднее протестующие захватили здания администрации президента и парламента Абхазии. Также толпа попыталась проникнуть в здания МВД и службы госбезопасности, началась перестрелка.