США уведомили Корею о разрешении Киеву наносить удары по России, пишут СМИ

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
«Южная Корея получила предварительное уведомление от США об их… решении позволить Украине применять ракеты большой дальности для ударов по территории России», — передает агентство.
Как отмечается, высокопоставленный чиновник, сопровождающий южнокорейского президента в поездке на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, сообщил, что при этом не обсуждалась возможность поставок Сеулом оружия Киеву. По словам чиновника, если якобы сотрудничество РФ и КНДР в украинском конфликте продолжится, необходимо будет помочь Украине «укрепить возможности самообороны», указывает агентство.
Кроме того, в офисе южнокорейского президента заявили, что Республика Корея примет решение о своей позиции по поставкам оружия Украине после переговоров с украинским посланником, который должен посетить Сеул.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян
Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а одиннадцатого ноября документ был ратифицирован указом северокорейского лидера. Новое соглашение призвано заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, и вступит в силу после обмена ратификационными грамотами.
Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, «явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии». Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, «призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе США». По словам замминистра, новый договор «не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии», поскольку «не предусматривает формирование военного союза».
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи — это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.