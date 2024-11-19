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МИД: ВСУ хотели ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса

РФ представила в международный суд ООН доказательства о совершении Украиной геноцида в Донбассе.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел России заявило о наличии признаков геноцидального умысла в действиях Вооружённых сил Украины и националистических батальонов, направленных на уничтожение русскоязычного населения Донбасса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, посвящённом представлению Россией доказательств в Международный суд ООН.

По данным МИД РФ, действия ВСУ и националистических формирований, подчинённых киевскому руководству, свидетельствуют о намерении ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса под предлогом борьбы с «терроризмом» и «сепаратизмом». Среди целей также упоминаются граждане ДНР и ЛНР, прихожане Украинской православной церкви и жители региона как национальной группы.

Россия в установленный судом срок представила дополнительные претензии к украинским властям, обвинив их в соучастии в геноциде, подстрекательстве к его совершению, а также в бездействии по предотвращению и наказанию подобных преступлений.

МИД России также подчёркивает неонацистский характер политики киевского режима, основанной на идеологии украинских националистических движений и наследии Третьего рейха. Приведены доказательства масштабной дискриминации русскоязычного населения по этническому и языковому признаку, а также попыток полностью искоренить русский язык и культуру.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын рассказал, что в школах Харькова учителя могут начать удалять учеников с онлайн-уроков за русские имена.