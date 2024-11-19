Лавров: отношения России и КНР находятся на беспрецедентном уровне развития

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития стратегических отношений между Москвой и Пекином на встрече с главой МИД Китая Ван И, которая состоялась на полях саммита «группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро.
По словам министра, эти отношения находятся на «беспрецедентном этапе» и это подтверждается регулярными контактами между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Лавров также отметил, что модель равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя великими державами вызывает интерес у других стран-единомышленников. Он упомянул деятельность БРИКС как одну из форм такого сотрудничества, подчеркнув важность поддержки, которую Китай оказал в рамках российского председательства в данной организации.
Ранее Лавров выразил мнение, что США «остервенели» по отношению к Китаю, потому что он очень быстро и уверенно обходит их.