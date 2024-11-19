Лавров: отношения России и КНР находятся на беспрецедентном уровне развития

Лавров также отметил, что модель равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя великими державами вызывает интерес у других стран-единомышленников. Он упомянул деятельность БРИКС как одну из форм такого сотрудничества, подчеркнув важность поддержки, которую Китай оказал в рамках российского председательства в данной организации.