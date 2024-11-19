Небензя напомнил в Cовбезе ООН о невозможности военного поражения России

Он выразил недоумение в связи с позицией Великобритании и Франции, которые, как отметил Небензя, поддерживают действия американских властей и втягивают Европу в ещё более глубокий кризис с потенциально серьёзными последствиями. Дипломат призвал западные страны пересмотреть свои действия, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации.