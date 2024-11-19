Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что цели специальной военной операции будут достигнуты независимо от решения США разрешить Киеву наносить удары по территории России.
Он подчеркнул, что эти цели будут реализованы либо дипломатическим, либо военным путём, независимо от разработок Запада, направленных на поддержание власти украинского руководства.
По словам дипломата, планы западных стран, включая поддержку дальнобойных ударов по России, не изменят итогов операции. Небензя также раскритиковал политику администрации США, которая, по его словам, теряет доверие собственного населения, и обвинил её в эскалации конфликта.
Он выразил недоумение в связи с позицией Великобритании и Франции, которые, как отметил Небензя, поддерживают действия американских властей и втягивают Европу в ещё более глубокий кризис с потенциально серьёзными последствиями. Дипломат призвал западные страны пересмотреть свои действия, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации.
Ранее Владимир Зеленский заявил о своем намерении завершить конфликт с Россией в 2025 году, подчеркивая, что он планирует достичь этого дипломатическим путем.