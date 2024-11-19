Демешин добился федеральной поддержки для реконструкции набережной

Эти средства удалось привлечь благодаря личным усилиям губернатора Дмитрия Демешина. «За поддержкой я обращался к Михаилу Владимировичу Мишустину, когда он приезжал в край этим летом. Набережную мы обновляем в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. Для нас крайне важна помощь федерального центра, чтобы завершить работы на участке протяжённостью около 600 метров на территории яхт-клуба. Этот объект планируем сдать уже к концу года», — отметил Демешин.