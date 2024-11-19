Демешин добился федеральной поддержки для реконструкции набережной

Хабаровский край получит 235 миллионов рублей из федерального бюджета на завершение четвёртого этапа реконструкции центральной набережной в Хабаровске, сообщает телеграм-канал Демешин.
Эти средства удалось привлечь благодаря личным усилиям губернатора Дмитрия Демешина. «За поддержкой я обращался к Михаилу Владимировичу Мишустину, когда он приезжал в край этим летом. Набережную мы обновляем в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. Для нас крайне важна помощь федерального центра, чтобы завершить работы на участке протяжённостью около 600 метров на территории яхт-клуба. Этот объект планируем сдать уже к концу года», — отметил Демешин.
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу региона. На заседании правительства он подчеркнул, что федеральное финансирование направят на развитие инфраструктуры в пяти регионах, включая Хабаровский край.
«Свыше 800 миллионов рублей предусмотрено для модернизации инженерных сетей, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Это важно не только для туристов, но и для местных жителей», — отметил глава кабмина.
Реконструкция набережной станет шагом к созданию современной городской среды. Как подчеркнул Дмитрий Демешин, это место должно быть предметом гордости для хабаровчан и точкой притяжения для гостей города.