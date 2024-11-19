Губернатор Красноярского края вручил почетные знаки в честь 90-летия региона

«Я очень рад, что сегодня здесь мы открываем наше торжественное событие первым вручением памятных знаков “90 лет Красноярскому краю”. У всех нас есть поводы для гордости — гордости за 90 лет настоящих трудовых поступков, свершений. В годы суровых для страны испытаний красноярцы объединялись и делали, казалось бы, невозможное. Сегодня очередная веха испытаний, и сегодня мы с вами едины. Разные поколения, разные профессии, разные народности и вероисповедания — мы все делаем одно большое и общее дело. И очень важно, что этим желанием совершать добрые дела каждый из вас заряжает и подрастающее поколение», — сказал губернатор.