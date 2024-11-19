Губернатор Красноярского края вручил почетные знаки в честь 90-летия региона

Это награждение открывает череду мероприятий, приуроченных к торжественной дате.
Почетный знак «90 лет Красноярскому краю» получили 86 человек, чей вклад в развитие региона был отмечен на краевом уровне, — врачи, педагоги, инженеры, водители, артисты, ветераны труда. Среди них бригадир племзавода «Красный Маяк» в Канском районе Светлана Коваль, член совета Красноярской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Валентина Антонова, артист Красноярского камерного оркестра Лариса Маркосьян, врач-хирург хирургического отделения клинической больницы № 51 ФМБА в Железногорске Анатолий Архипов и многие другие.
Приветствуя собравшихся, Михаил Котюков отметил, что сила Красноярского края — в единстве его жителей перед лицом вызовов времени.
«Я очень рад, что сегодня здесь мы открываем наше торжественное событие первым вручением памятных знаков “90 лет Красноярскому краю”. У всех нас есть поводы для гордости — гордости за 90 лет настоящих трудовых поступков, свершений. В годы суровых для страны испытаний красноярцы объединялись и делали, казалось бы, невозможное. Сегодня очередная веха испытаний, и сегодня мы с вами едины. Разные поколения, разные профессии, разные народности и вероисповедания — мы все делаем одно большое и общее дело. И очень важно, что этим желанием совершать добрые дела каждый из вас заряжает и подрастающее поколение», — сказал губернатор.
Дизайн почетного знака специально разработали к юбилейной дате. На его лицевой стороне находится рельефное изображение герба Красноярского края, вверху расположена надпись «90 лет Красноярскому краю», а внизу указаны даты «1934−2024». Сам знак имеет форму круга и покрыт золотом 999 пробы.
Решение о награждении юбилейным почётным знаком «90 лет Красноярскому краю» принимает губернатор края. Всего планируется вручить порядка 1,5 тысячи таких наград.
Напомним, Красноярский край был образован решением президиума ВЦИК 7 декабря 1934 года. Мероприятия в рамках празднования 90-летия со дня образования Красноярского края пройдут по всему региону и за его пределами. 7 и 8 декабря в Большом концертном зале состоится торжественное собрание, а также праздничные концерты для жителей и гостей региона.
В юбилейный год также уделяется внимание увековечению памяти выдающихся жителей региона — продолжается реализация проекта «Наследие Красноярского края». В 2024 году изготовлены мемориальные знаки, которые устанавливают как в столице края, так и в территориях. Кроме того, в рамках празднования юбилея края планируют открыть новые туристические объекты.