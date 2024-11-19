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WSJ: Трамп встретится с гендиректором Coinbase Армстронгом

Стороны, вероятно, обсудили возможные назначения в новой администрации американского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент США Дональд Трамп провел встречу с генеральным директором криптовалютной биржи Coinbase Брайаном Армстронгом, пишет The Wall Street Journal.

Основной темой обсуждения, предположительно, стали кадровые назначения в рамках новой администрации. Это первая встреча Трампа и Армстронга после американских президентских выборов.

Газета также отмечает, что Трамп, который скептически относился к криптовалютам, стал активным сторонником этой отрасли.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что приход республиканца Дональда Трампа к власти ознаменует управленческую революцию в Соединённых Штатах.