WSJ: Трамп встретится с гендиректором Coinbase Армстронгом

Избранный президент США Дональд Трамп провел встречу с генеральным директором криптовалютной биржи Coinbase Брайаном Армстронгом, пишет The Wall Street Journal.
Основной темой обсуждения, предположительно, стали кадровые назначения в рамках новой администрации. Это первая встреча Трампа и Армстронга после американских президентских выборов.
Газета также отмечает, что Трамп, который скептически относился к криптовалютам, стал активным сторонником этой отрасли.
Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что приход республиканца Дональда Трампа к власти ознаменует управленческую революцию в Соединённых Штатах.