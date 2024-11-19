Оппозиция и власти Абхазии подписали соглашение. Бжания подал в отставку

По итогам переговоров представители власти и оппозиции подписали соглашение, согласно которому Бжания подал в отставку. Как отмечается в заявлении Бжании, переданном пресс-службой президента, он подает в отставку «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».