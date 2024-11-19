Оппозиция и власти Абхазии подписали соглашение. Бжания подал в отставку

Парламент Абхазии рассмотрит заявление Бжании 19 ноября, а исполняющим обязанности президента республики по соглашению становится вице-президент Бадра Гунба.
ТАСС собрал основное о ситуации в стране.
О переговорах
Переговоры представителей власти и оппозиции начались вечером 18 ноября при посредничестве парламента на территории Минобороны Абхазии.
От властей в переговорах участвовали Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция, общественный деятель Давид Пилия. От оппозиции переговоры вели председатель «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и руководитель комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа.
Соглашение между оппозицией и властями
По итогам переговоров представители власти и оппозиции подписали соглашение, согласно которому Бжания подал в отставку. Как отмечается в заявлении Бжании, переданном пресс-службой президента, он подает в отставку «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».
Протестующие должны покинуть территорию комплекса правительственных зданий Абхазии 19 ноября, в противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.
Исполняющим обязанности президента республики становится Гунба.
Действующие министры продолжат исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь избранного президента республики.
Гунба освободил от должности премьер-министра Александра Анквабу, назначив на эту должность экс-премьера Валерия Бганбу.
Досрочные выборы
Как сообщил Ашуба, в стране пройдут досрочные выборы президента.
О ратификации
15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны.
Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку.
Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.
Позднее оппозиция потребовала от президента Бжании уйти в отставку.
Об инвестсоглашении
30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.
Документ определяет права и обязательства сторон, устанавливает меры поддержки для юридических лиц.