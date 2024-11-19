Президент Абхазии подал заявление об отставке

Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке в соответствии с результатами переговоров между представителями власти и оппозиции, сообщили в его пресс-службе.
В своем заявлении, адресованном спикеру парламента Лаши Ашубе, Бжания отметил, что уходит в отставку «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».
Однако условием его отставки становится освобождение протестующими захваченного комплекса правительственных зданий, который произошел 19 ноября. Бжания заявил, что в случае неполучения освобождения он отзовет свое заявление.
Исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, который также освободит от должности премьера Александра Анкваба и назначит на этот пост Валерия Бганбу, занимавшего его с 2018 по 2020 годы.
Ранее сообщалось, что лидеры оппозиции в Абхазии в министерстве обороны начали переговоры с представителями власти республики, направленные на разрешение политического кризиса.