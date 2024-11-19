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Президент Абхазии подал заявление об отставке

Условием его отставки стало освобождение протестующими захваченного комплекса правительственных зданий.

Источник: Аргументы и факты

Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке в соответствии с результатами переговоров между представителями власти и оппозиции, сообщили в его пресс-службе.

В своем заявлении, адресованном спикеру парламента Лаши Ашубе, Бжания отметил, что уходит в отставку «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».

Однако условием его отставки становится освобождение протестующими захваченного комплекса правительственных зданий, который произошел 19 ноября. Бжания заявил, что в случае неполучения освобождения он отзовет свое заявление.

Исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, который также освободит от должности премьера Александра Анкваба и назначит на этот пост Валерия Бганбу, занимавшего его с 2018 по 2020 годы.

Ранее сообщалось, что лидеры оппозиции в Абхазии в министерстве обороны начали переговоры с представителями власти республики, направленные на разрешение политического кризиса.