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Небензя: Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию с последствиями

Европа рискует столкнуться с крайне серьезными последствиями.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения о том, что США дали Украине разрешение наносить удары по территории России. По его мнению, уходящий с поста Джо Байден, возможно, действует без оглядки на последствия, однако вызывает удивление политическая недальновидность руководства Великобритании и Франции.

Небензя отметил, что Лондон и Париж, поддерживая решения уходящей администрации США, не только ставят под угрозу свои страны, но и втягивают всю Европу в полномасштабную эскалацию, которая может иметь крайне серьёзные последствия. Это заявление прозвучало в рамках заседания Совета Безопасности ООН.