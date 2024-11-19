Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал сообщения о том, что США дали Украине разрешение наносить удары по территории России. По его мнению, уходящий с поста Джо Байден, возможно, действует без оглядки на последствия, однако вызывает удивление политическая недальновидность руководства Великобритании и Франции.
Небензя отметил, что Лондон и Париж, поддерживая решения уходящей администрации США, не только ставят под угрозу свои страны, но и втягивают всю Европу в полномасштабную эскалацию, которая может иметь крайне серьёзные последствия. Это заявление прозвучало в рамках заседания Совета Безопасности ООН.