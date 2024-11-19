Небензя: Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию с последствиями

Небензя отметил, что Лондон и Париж, поддерживая решения уходящей администрации США, не только ставят под угрозу свои страны, но и втягивают всю Европу в полномасштабную эскалацию, которая может иметь крайне серьёзные последствия. Это заявление прозвучало в рамках заседания Совета Безопасности ООН.