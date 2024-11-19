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Главы стран G20 приняли итоговую декларацию саммита в Рио-де-Жанейро

Декларация включает инициативы, направленные на достижение конкретных целей, определённых приоритетами бразильского председательства.

Лидеры стран G20 согласовали итоговую декларацию по результатам встречи в Рио-де-Жанейро, как следует из документа, размещённого на официальном сайте.

В предисловии отмечается, что встреча состоялась 18—19 ноября 2024 года с целью обсуждения глобальных вызовов и кризисов, а также содействия устойчивому, сбалансированному и инклюзивному развитию.

Декларация включает инициативы, направленные на достижение конкретных целей, определённых приоритетами бразильского председательства. Среди них: борьба с голодом и бедностью, социальная интеграция, устойчивое развитие, переход к экологически чистой энергетике и противодействие изменению климата, а также реформирование глобальных управляющих институтов.

В документе также подчёркнуты ключевые достижения года, включая создание Глобального альянса против голода и бедности, запуск Целевой группы по глобальной борьбе с изменением климата и Призыв к реформам в системе глобального управления.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании G20 высказался в поддержку инициативы создать альянс по борьбе с голодом и бедностью.

G20