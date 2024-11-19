Главы стран G20 приняли итоговую декларацию саммита в Рио-де-Жанейро

Лидеры стран G20 согласовали итоговую декларацию по результатам встречи в Рио-де-Жанейро, как следует из документа, размещённого на официальном сайте.
В предисловии отмечается, что встреча состоялась
Декларация включает инициативы, направленные на достижение конкретных целей, определённых приоритетами бразильского председательства. Среди них: борьба с голодом и бедностью, социальная интеграция, устойчивое развитие, переход к экологически чистой энергетике и противодействие изменению климата, а также реформирование глобальных управляющих институтов.
В документе также подчёркнуты ключевые достижения года, включая создание Глобального альянса против голода и бедности, запуск Целевой группы по глобальной борьбе с изменением климата и Призыв к реформам в системе глобального управления.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании G20 высказался в поддержку инициативы создать альянс по борьбе с голодом и бедностью.