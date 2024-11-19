Врио губернатора поручил ужесточить контроль за выполнением нацпроектов

"Наши деньги мы, понятно, переносим — региональные, муниципальные — с этого года на тот, с того на этот. Но федеральные субсидии, федеральные программы, к сожалению, все в 24:00 31 декабря, как карета, превратятся в тыкву. И они следующим годом ни автоматически, ни понятийно не восстанавливаются…