Врио губернатора поручил ужесточить контроль за выполнением нацпроектов

18 ноября заседание корсовещания по правопорядку провел врио губернатора Юрий Слюсарь.
По информации прокурора области Романа Праскова, большинство нарушений при реализации нацпроектов связаны с неисполнением бюджетного законодательства, низким уровнем освоения выделенных средств. Такие факты были установлены прокуратурой при выполнении регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчики неоднократно нарушили сроки, ряд объектов попал в категорию проблемных, как итог — возникла серьезная угроза не завершить их в этом году. В числе таких объектов — парк «Дружба» в Ростове-на-Дону, парк в поселке Двуречье Кагальницкого района, бульвар в Волгодонске.
Врио губернатора потребовал от глав муниципалитетов, где появились объекты-долгострои, отчета о причинах и мерах, принимаемых к исправлению ситуации.
Главы посетовали на недобросовестных подрядчиков. По некоторым объектам все необходимые процедуры — расторжение контрактов, претензионная работа, поиск нового подрядчика — выполнялись дважды. А потом история повторялась и с новыми исполнителями, так что на конец года договоры расторгнуты и с очередными подрядчиками. Руководители муниципалитетов заявили, что учли ошибки и готовы закончить незавершенное в 2025 году.
Дорога ложка к обеду, напомнил врио губернатора. Объекты по нацпроектам строятся при участии федеральных средств, и в случае неосвоения ассигнований в срок деньги придётся вернуть в федеральный бюджет.
"Наши деньги мы, понятно, переносим — региональные, муниципальные — с этого года на тот, с того на этот. Но федеральные субсидии, федеральные программы, к сожалению, все в 24:00 31 декабря, как карета, превратятся в тыкву. И они следующим годом ни автоматически, ни понятийно не восстанавливаются…
В этом году не успели за федеральные средства построить — в следующем будем строить за свои? Сейчас лишних денег нет ни в области, ни в стране. Если средства выделяются, за их освоение надо руками цепляться. Ваша задача — не доводить до подобной ситуации, быстрее реагировать", — отчитал глав Юрий Слюсарь.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал принять все необходимые меры, чтобы завершить работы на объектах благоустройства, где задействованы федеральные средства.
Глава области также поручил организовать неукоснительное исполнение федеральных требований по подключению ответственных сотрудников контрольно-надзорных органов к системам «Электронный бюджет» и «Управление».
«Для всех нас, и исполнительных органов, и контрольно-надзорных, цель выполнения нацпроектов на территории Ростовской области едина: совместными усилиями обеспечить выполнение задач, поставленных президентом страны», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
На координационном совещании также был проанализировано исполнение в Ростовской области «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». Были даны поручения активизировать работу по выявлению, в том числе в СМИ и соцсетях, непроверенной, тенденциозной информации и принять эффективные меры противодействия фейкам.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.