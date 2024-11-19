Ким Чен Ын встретился с главой Минприроды России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в понедельник встретился с российским министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, который прибыл в Пхеньян для участия в переговорах в рамках межправительственной комиссии России и КНДР по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».
По информации Министерства природных ресурсов РФ, делегация во главе с Козловым прибыла в Северную Корею с целью проведения обсуждений, касающихся торгово-экономических вопросов между двумя странами.
Как сообщает радио, Ким Чен Ын принял главу российской делегации 18 ноября, отметив в ходе беседы важность укрепления сотрудничества между КНДР и Россией.
Ранее президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Владимир Путин не исключил возможность проведения РФ совместных военных учений с КНДР после вступления договора в силу.