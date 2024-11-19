Депутаты Челябинской Думы изберут нового главу города из пяти кандидатов

Заседание начнется в 11 часов 19 ноября.
Напомним, 7 ноября конкурсная комиссия рекомендовала депутатам Челябинской городской Думы для голосования пятерых кандидатов: и.о. главы Алексея Лошкина, руководителя администрации Калининского района Владимира Шамне, гендиректора ООО «Логистический центр “Форвард”» Светлану Мячкову, исполнительного директора ООО «Транском» Павла Урсаева, заместителя гендиректора АО «Птицефабрика “Челябинская”», депутата Законодательного Собрания области Павла Жолобова.
Ранее сообщалось, что в комиссию были представлены документы от 29 претендентов, из них 23 человека приняли участие в конкурсе.
Выборы мэра проводятся в связи с назначением Натальи Котовой сенатором РФ от Челябинской области.