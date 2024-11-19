Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина надолго запомнит последствия действий Великобритании, которая убедила Киев отказаться от мирного соглашения с Россией.
По его словам, это решение привело к потере значительной части украинской армии, четырёх регионов и тяжёлому экономическому кризису.
Во время заседания Совета Безопасности ООН Небензя напомнил, что в начале специальной военной операции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Украину и отговорил её руководство от подписания мирного соглашения, ранее согласованного сторонами в Стамбуле. Он отметил, что в тот момент Россия и Украина находились на пороге прекращения боевых действий.
Небензя подчеркнул, что британские действия подтолкнули Киев к выбору в пользу продолжения конфликта, что, по его мнению, привело Украину к военным и экономическим потерям, а также к потере территорий, включая регионы, присоединившиеся к России, и Крым, который вышел из состава Украины ещё в 2014 году.
Он также обвинил Лондон в стремлении восстановить утраченное мировое влияние, используя методы шантажа, санкции и поддержку смены правительств через «цветные революции», жертвой которых, как он отметил, стала и Украина.
Небензя прежде заверил, что цели специальной военной операции будут достигнуты независимо от решения США разрешить Киеву наносить удары по территории России.