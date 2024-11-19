Небензя подчеркнул, что британские действия подтолкнули Киев к выбору в пользу продолжения конфликта, что, по его мнению, привело Украину к военным и экономическим потерям, а также к потере территорий, включая регионы, присоединившиеся к России, и Крым, который вышел из состава Украины ещё в 2014 году.