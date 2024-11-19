Артем Жога вручил сертификаты операторам беспилотников

Подготовительные курсы операторов БПЛА в Екатеринбурге были инициированы в минувшем году аппаратом полпреда Президента РФ в УрФО в сотрудничестве с командованием Центрального военного округа. За период их существования было обучено и выпущено более 500 специалистов по управлению БПЛА. Программа обучения ориентирована в первую очередь на успешное выполнения боевых задач в зоне СВО.