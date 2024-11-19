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Артем Жога вручил сертификаты операторам беспилотников

Полпред Президента РФ Артем Жога вручил сертификаты курсантам, прошедшим обучение на операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщает пресс-служба полпредства в УрФО. Скоро молодые специалисты отправятся в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач.

Вручая документы об окончании обучения, полпред обратил внимание на высокий уровень подготовки операторов БПЛА. «Самое главное пожелание — чтобы после Победы вы как можно скорее начали применять полученные навыки в мирной жизни, — отметил Артем Жога. — Отраслей, где можно использовать беспилотные летательные аппараты, очень много».

Подготовительные курсы операторов БПЛА в Екатеринбурге были инициированы в минувшем году аппаратом полпреда Президента РФ в УрФО в сотрудничестве с командованием Центрального военного округа. За период их существования было обучено и выпущено более 500 специалистов по управлению БПЛА. Программа обучения ориентирована в первую очередь на успешное выполнения боевых задач в зоне СВО.

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили ПНТЗ, а также ряд объектов социальной сферы Первоуральска — лицей и поликлинику.

На Первоуральском новотрубном полпред познакомился с работой предприятия, пообщался с рабочими и осмотрел готовую продукцию. Затем он посетил центр программы «Будущее Белой металлургии» в здании Первоуральского металлургического колледжа, где готовят кадры для промышленных предприятий Урала.