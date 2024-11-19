Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, власти США объяснили отсутствие Байдена логистическими проблемами, из-за которых президент опоздал. На фотографии также не было премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
«Американская делегация пояснила: это не из-за Сергея Лаврова, а из-за логистических проблем. Теперь это так называется — запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием», — подытожила официальный представитель МИДа.
Ранее, 18 ноября, Джо Байден не прошел по красной дорожке на саммите G20, как это сделали другие лидеры, а выбрал свой путь. Президент США, выйдя из автомобиля, вместо того чтобы пройти мимо почетного караула, вместе с сопровождавшим его протоколом свернул в сторону.
Саммит «Большой двадцатки» (G20) проходит