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Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

Западные политики, не сумев устроить цирк с организацией совместной фотографии на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро, решили просто не появляться на ней. Об этом 19 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отсутствие президента США Джо Байдена на снимке.

Источник: МИД России

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, власти США объяснили отсутствие Байдена логистическими проблемами, из-за которых президент опоздал. На фотографии также не было премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

«Американская делегация пояснила: это не из-за Сергея Лаврова, а из-за логистических проблем. Теперь это так называется — запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также напомнила о случае на Совета глав МИД государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье в 2023 году, когда фотография была сделана ночью, еще до приезда Лаврова. Захарова назвала этот инцидент «цирком».

«Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием», — подытожила официальный представитель МИДа.

Ранее, 18 ноября, Джо Байден не прошел по красной дорожке на саммите G20, как это сделали другие лидеры, а выбрал свой путь. Президент США, выйдя из автомобиля, вместо того чтобы пройти мимо почетного караула, вместе с сопровождавшим его протоколом свернул в сторону.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) проходит 18—19 ноября в столице Бразилии и будет посвящен «построению справедливого мира и устойчивой планеты». Делегацию России на нем возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

дипломатия