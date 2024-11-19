Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И провели встречу в Рио-де-Жанейро в рамках саммита «Группы двадцати», где обсудили реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей между Москвой и Пекином, а также планы по дальнейшим контактам.
Стороны высоко оценили развитие политического диалога и практического сотрудничества между Россией и Китаем на фоне текущей турбулентности мировой системы. Особое внимание было уделено реализации решений, принятых на саммите БРИКС в Казани, а также вопросам планирования будущих взаимодействий в различных форматах.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки. Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, характерном для российско-китайского стратегического партнерства», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Ранее Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития стратегических отношений между Москвой и Пекином. По его словам, это подтверждается регулярными контактами между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.