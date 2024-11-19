Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И провели встречу в Рио-де-Жанейро в рамках саммита «Группы двадцати», где обсудили реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей между Москвой и Пекином, а также планы по дальнейшим контактам.