Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия

Лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро выразили поддержку идее мира, свободного от ядерного оружия, подчеркнув важность глобальной безопасности.
В документе, опубликованном на официальном сайте, отмечается, что встреча состоялась 18−19 ноября 2024 года и была посвящена решению ключевых мировых проблем, кризисов и поддержанию устойчивого, сбалансированного и инклюзивного развития.
Лидеры подтвердили свою приверженность созданию мира без ядерного оружия, заявив, что они намерены продолжать выполнять свои обязательства в этой сфере.
В отношении текущих вооружённых конфликтов участники подчеркнули необходимость действий, соответствующих принципам и целям Устава ООН.
Декларация также осуждает терроризм в любых его проявлениях. Участники саммита заявили, что дипломатические усилия, диалог и мирное урегулирование конфликтов играют ключевую роль в преодолении кризисов. Только в условиях мира, по их мнению, возможно добиться устойчивого развития и процветания.
Ранее стало известно, что итоговая деклорация, согласованная лидерами стран G20, включает инициативы, направленные на достижение конкретных целей, определённых приоритетами бразильского председательства. Среди них: борьба с голодом и бедностью, социальная интеграция, устойчивое развитие, переход к экологически чистой энергетике и противодействие изменению климата, а также реформирование глобальных управляющих институтов.