Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия

Декларация также осуждает терроризм в любых его проявлениях. Участники саммита заявили, что дипломатические усилия, диалог и мирное урегулирование конфликтов играют ключевую роль в преодолении кризисов. Только в условиях мира, по их мнению, возможно добиться устойчивого развития и процветания.