Песков рассказал о корректировках ядерной доктрины России

«[Корректировки в ядерную доктрину] пока не формализованы. Они уже практически сформулированы. По мере необходимости будут формализованы», — приводит его слова ТАСС.
Президент России Владимир Путин 25 сентября заявил, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания необходимо адаптировать к современным реалиям. Так, агрессию против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение. Также четко фиксируются условия перехода РФ к применению ядерного оружия, отметил российский лидер.
На следующий день Песков указал, что обновление ядерной доктрины РФ нужно считать определенным сигналом для недружественных стран.
Комментируя это, американский политолог Гарланд Никсон назвал давление стран Запада причиной изменений в ядерной политике РФ. Политолог также подчеркнул, что любая страна, особенно ядерная держава, которая бы столкнулась с подобной угрозой, поступила бы как РФ.