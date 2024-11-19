Песков рассказал о корректировках ядерной доктрины России

Президент России Владимир Путин 25 сентября заявил, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания необходимо адаптировать к современным реалиям. Так, агрессию против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение. Также четко фиксируются условия перехода РФ к применению ядерного оружия, отметил российский лидер.