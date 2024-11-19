Парламент Абхазии рассмотрит заявление президента Бжании об отставке 19 ноября

Массовые протесты в Абхазии возобновились 15 ноября после того, как парламент страны принял проект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Этот документ позволил бы российским юридическим лицам реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Однако сессия была отменена из-за того, что депутаты не смогли утвердить повестку дня. Оппозиция потребовала созыва нового заседания для полного исключения этого вопроса.