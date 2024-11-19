Перспективы развития международных связей обсудили в мэрии Иркутска

Глава областного центра рассказал, что Иркутск развивает международные связи в областях культуры, образования, медицины и туризма с городами дальнего и ближнего зарубежья с 1967 года. Сегодня побратимами столицы Прибайкалья являются 13 городов и регионов. Круг зарубежных партнеров продолжает расширяться: готовятся к подписанию соглашения об установлении дружественных отношений с китайскими городами Нинбо и Маньчжурия (КНР), а также с городом Кампина-дас-Миссойнс — центром русской культуры в Бразилии. Готов к подписанию Протокол о намерениях установления дружественных отношений с Чжэньцзяном (КНР).