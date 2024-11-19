Перспективы развития международных связей обсудили в мэрии Иркутска

Они обсудили перспективы сотрудничества столицы Прибайкалья с зарубежными городами, сообщает пресс-служба мэрии.
Глава областного центра рассказал, что Иркутск развивает международные связи в областях культуры, образования, медицины и туризма с городами дальнего и ближнего зарубежья с 1967 года. Сегодня побратимами столицы Прибайкалья являются 13 городов и регионов. Круг зарубежных партнеров продолжает расширяться: готовятся к подписанию соглашения об установлении дружественных отношений с китайскими городами Нинбо и Маньчжурия (КНР), а также с городом Кампина-дас-Миссойнс — центром русской культуры в Бразилии. Готов к подписанию Протокол о намерениях установления дружественных отношений с Чжэньцзяном (КНР).
«Мы активно нарабатываем экономические связи, обсуждаем торговое сотрудничество. В этом году принимали несколько иностранных делегаций. Восстанавливаются традиционные школьные и студенческие обмены, которые были прекращены из-за пандемии. Благодаря регулярным визитам ребята из-за рубежа знакомятся с нашим городом и русскими традициями, а иркутские ученики познают культуру других стран. Кроме этого, с городами-партнерами мы регулярно проводим совместные фестивали, художественные конкурсы и выставки, экологические и патриотические акции», — рассказал Руслан Болотов.
Он подчеркнул, что развитию сотрудничества столицы Прибайкалья с зарубежными городами способствует деятельность представительства МИД России в Иркутске. Его сотрудники оказывают всестороннюю поддержку, консультируют, участвуют в мероприятиях.
В завершении встречи глава города поздравил Алексея Котельникова с назначением на должность и пожелал ему успешной и плодотворной работы на столь важном дипломатическом посту.
«Мы готовы оказывать поддержку и содействие в развитии международных связей и экономического сотрудничества, реализации проектов в различных сферах деятельности с партнерами из-за рубежа, а также в расширении круга иностранных партнеров», — отметил Алексей Котельников.