Игорь Кобзев предложил увеличить турпоток между Иркутской областью и Арменией

В своем выступлении губернатор Игорь Кобзев акцентировал внимание на многонациональном характере Приангарья, где проживают представители 137 национальностей, среди которых чуть более пяти тысяч армян. Он отметил, что Иркутская область уверенно сохраняет позиции в числе самых динамично развивающихся регионов России, поддерживающих бизнес-инициативы и создающих комфортные условия для предпринимательства. Глава региона выделил организацию совместных бизнес-миссий как один из эффективных инструментов для развития торгово-экономического сотрудничества. Он также сообщил, что по итогам первого полугодия 2024 года внешний торговый оборот между Приангарьем и Арменией возрос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.