Игорь Кобзев предложил увеличить турпоток между Иркутской областью и Арменией

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в 38-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Национальным Собранием Республики Армения. Напомним, что предыдущее, 37-е заседание, прошло в Иркутске в минувшем году, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
Приветствовали участников заседания сопредседатель комиссии с армянской стороны, заместитель председателя Национального Собрания Республики Армения Акоб Аршакян, и с российской стороны — заместитель председателя верхней палаты РФ Юрий Воробьёв. В центре обсуждения стояли перспективы углубления российско-армянских межрегиональных связей, основываясь на имеющемся опыте, а также вопросы сотрудничества в области торговли и экономики, включая возможные пути для расширения двустороннего взаимодействия.
В своем выступлении губернатор Игорь Кобзев акцентировал внимание на многонациональном характере Приангарья, где проживают представители 137 национальностей, среди которых чуть более пяти тысяч армян. Он отметил, что Иркутская область уверенно сохраняет позиции в числе самых динамично развивающихся регионов России, поддерживающих бизнес-инициативы и создающих комфортные условия для предпринимательства. Глава региона выделил организацию совместных бизнес-миссий как один из эффективных инструментов для развития торгово-экономического сотрудничества. Он также сообщил, что по итогам первого полугодия 2024 года внешний торговый оборот между Приангарьем и Арменией возрос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Мы сосредоточим внимание на развитии сотрудничества в сфере легкой промышленности. В Иркутской области создан Байкальский кластер легкой промышленности, а также проводится Байкальский легкопромышленный форум, объединяющий множество предпринимателей. Наш регион заинтересован в поставках тканей и фурнитуры из Армении и реализации инвестиционных проектов в моногорода, такие как Черемхово, Саянск, Тулун и Усолье Сибирское», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Он также уделил особое внимание возможности увеличения туристического потока между Иркутской областью и Арменией, предложив рассмотреть возможность запуска прямых авиасообщений между городами республики и Иркутском. Кобзев обозначил значимость крупных туристических проектов, поддержанных Президентом России Владимиром Путиным, включая строительство гостиничных комплексов в специальной экономической зоне «Ворота Байкала» в Байкальске в рамках проекта «Байкальская слобода». Губернатор также выделил работу по созданию благоприятных условий для деятельности национальных и культурно-просветительских общественных организаций как ключевую для развития двусторонних связей.
«Каждый август в Приангарье проходит международный молодежный форум “Байкал” (16+). Я приглашаю молодежь Республики Армения принять участие в этом форуме. Мы также готовы к обмену детскими делегациями по различным направлениям, таким как творчество, спорт и патриотическое воспитание. Следует продолжить сотрудничество между национально-культурными центрами и Институтом дружбы Иркутской области, культурными обменами. Уверен, что традиции дружбы и добрососедства будут вести наши народы к взаимовыгодному сотрудничеству и в будущем», — добавил Игорь Кобзев.
Заседание завершилось обсуждением тем и сроков следующего, 39-го заседания Межпарламентской комиссии.