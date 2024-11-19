Лукашенко: ракетные войска и артиллерия — важнейший сдерживающий фактор агрессии против Беларуси

Александр Лукашенко выразил уверенность, что ракетчики и артиллеристы и впредь будут делать все для защиты Отечества и сохранения мира на белорусской земле. Президент поблагодарил военнослужащих и ветеранов за службу и пожелал им крепкого здоровья, счастья, успехов в ратном труде на благо Беларуси.