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Лукашенко: ракетные войска и артиллерия — важнейший сдерживающий фактор агрессии против Беларуси

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил с профессиональным праздником — Днем ракетных войск и артиллерии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

«Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества. Она сыграла решающую роль в разгроме гитлеровских войск и достижении Победы в годы Великой Отечественной войны. Сегодня ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Республики Беларусь, сохраняя верность традициям поколения победителей и мастерски владея современной боевой техникой, являются важнейшим сдерживающим фактором любых агрессивных устремлений в отношении нашего государства», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что ракетчики и артиллеристы и впредь будут делать все для защиты Отечества и сохранения мира на белорусской земле. Президент поблагодарил военнослужащих и ветеранов за службу и пожелал им крепкого здоровья, счастья, успехов в ратном труде на благо Беларуси.

Лукашенко Александр