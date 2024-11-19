В Госдуме предложили комплекс из 10 мер для улучшения миграционной политики

Законодатели предлагают несколько изменений, направленных на улучшение текущей миграционной политики. Одним из ключевых шагов является введение уровней знания русского языка в зависимости от профессии мигранта. Это должно помочь более точно оценивать квалификацию работников, прибывающих в Россию. Также планируется вернуть устную часть экзамена по русскому языку для мигрантов, которые получают патент для работы в сферах, где знание языка критично. В настоящее время эта часть экзамена была отменена, что способствовало появлению посредников, предлагающих платные услуги для сдачи экзаменов.