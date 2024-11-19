Высокопоставленные чиновники из Сирии прилетели на матч сборной в Волгограде

Напомним, матч Россия — Сирия начнется в 19.30 на «Сталинград Арене» — так стадион в Волгограде переименовали на один день в честь 82-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. По данным администрации региона, на трибунах окажутся не менее 35 тыс. любителей футбола.