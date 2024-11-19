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Высокопоставленные чиновники из Сирии прилетели на матч сборной в Волгограде

Делегация с Ближнего Востока прибыла в город-герой, чтобы поддержать национальную команду в игре со сборной России на «Сталинград Арене».

Источник: БЕЛТА

В Волгоград прилетели глава олимпийского комитета Сирии Фирас Мулла, президент сирийской футбольной ассоциации Салах Рамадан, вице-президент сирийской футбольной ассоциации Абдулрахман аль-Хатиб и другие официальные лица арабской республики.

Самолет с иностранными чиновниками приземлился в городе-герое 17 ноября, сообщили директор по коммуникациям сирийской ассоциации футбола Эмад Амири.

На трибунах «Сталинград Арены» также соберутся около 1000 сирийских болельщиков. Глава пресс-службы спортивной ассоциации уточнил, что в Волгоград приедут граждане республики со всей России — многие сирийцы работают и учатся в РФ. В воскресенье к гостинице, где остановились игроки, прибыли многочисленные фанаты с флагами Сирии.

Напомним, матч Россия — Сирия начнется в 19.30 на «Сталинград Арене» — так стадион в Волгограде переименовали на один день в честь 82-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. По данным администрации региона, на трибунах окажутся не менее 35 тыс. любителей футбола.