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Токаев подарил президенту Сербии сундук с алматинским апортом (фото)

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что получил от президента Касым-Жомарта Токаева знаменитый алматинский апорт. Глава Казахстана сейчас находится в Белграде с визитом, пишет NUR.KZ.

Источник: facebook.com/buducnostsrbijeavucic

"Сегодня вечером я имел честь принять президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Сербия — страна, которая с гордостью открывает свои двери для друзей, и сегодня вечером мы еще раз продемонстрировали это.

Наша традиция гостеприимства лучше всего проявляется за общим столом, где мы разделяем не только трапезу, но и ценности, которые нас объединяют. Я получил в подарок знаменитые яблоки из Казахстана.

Спасибо президенту Токаеву за оказанную честь и доверие. Я уверен, что этот визит укрепит связи между Сербией и Казахстаном", — сообщил Вучич в Facebook.

В Telegram-канале «Борт № 1» подтвердили, что президент Токаев вручил в подарок Вучичу алматинский апорт.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию вчера. В аэропорту Белграда его встретил Вучич.

Напомним, что сербский президент приглашал Токаева в Белград еще в феврале этого года во время телефонного звонка, который состоялся по инициативе Белграда. Обе стороны выразили заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.